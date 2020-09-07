Посла России вызвали в МИД Британии из-за Навального

Российского посла в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом в своем Twitter сообщил глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб.

По словам министра, дипломата вызвали, чтобы выразить «глубокую обеспокоенность отравлением» блогера.

Рааб подчеркнул, что применение химического оружия недопустимо и Россия должна провести расследование инцидента.

Министр также пожелал Навальному скорейшего выздоровления.

В свою очередь Келин в британском МИД заявил о недопустимости голословных обвинений в адрес России из-за произошедшего с блогером. Он также призвал не политизировать вопрос, который носит сугубо медицинский и юридический характер.

Ранее стало известно, что Навального вывели из искусственной комы и отключили от ИВЛ.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок».