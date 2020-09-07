Трамп назвал Болтона «придурком» после слов о письмах Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп обругал своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона после его заявлениях о присылаемых главой КНДР Ким Чен Ыном письмах. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в своем Twitter.
Он возмутился словами Болтона о «любовных письмах Ким Чен Ына» и подчеркнул, что относился к ним серьезнее. Свои словам о том, что они с Ыном «влюбились друг в друга» американский лидер назвал «простым сарказмом».
Кроме того, политик высказался в адрес Болтона, назвав его «ненормальным» и «придурком».
Содержание писем, которыми неоднократно обменивались лидеры КНДР и США, держится в секрете.
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