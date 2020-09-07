В СПЧ рассказали, как будут мониторить чистоту избирательного процесса в регионах

Член Совета по правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод рассказал «ФедералПресс», как в России будут мониторить чистоту избирательного процесса в регионах.

«Конкуренция на выборах этого года увеличилась по сравнению с прошлыми годами. В регионах видим активную агитационную кампанию. В политике необходимо обновление. В дни голосования будет работать ситуационный штаб Ассоциации НОМ. Мы будем получать достоверную информацию в текстовом, фото и видео-форматах из регионов страны, верифицировать данные и перепроверять фейки. На общероссийском голосовании их было колоссальное количество.

Ассоциация НОМ провела очень много выездов в регионы страны. Мы встречаемся с представителями политических партий, посещаем штабы кандидатов и политических партий. Есть и проблемные вопросы: где-то обжалования в регистрации, где-то есть случаи, когда кандидаты не хотят признавать ошибки штабов и юристов, переводя эту тему в политическую плоскость. В Ульяновской области КПРФ занимаются нагнетанием протестных настроений, собираются проводить провокации.

Возрастает роль партийных и общественных наблюдателей. Формы кооперации очень важны. Общественная палата РФ организовала Координационный совет, где политические партии вместе могут обсуждать общие подходы и единые стандарты наблюдения. Краснодарский край пошел по этому пути: проводят «школу наблюдателя».

Мы выпускаем экспертные материалы, проводим вебинары, напоминаем об административной и уголовной ответственности.

Многодневное голосование неплохо показало себя на общероссийском голосовании по поправкам. Естественно, оппозиция показывает волнение. Отдельная тема, которую мы поднимаем с избирательными комиссиями – наличие сейф-пакетов, видеорегистраторов, в целом – обеспечение максимальной сохранности голосов избирателей.

Мы сторонники расширения полномочий и форм общественного наблюдения. Оно должно быть до старта избирательной кампании, требуется закрепить это законодательно. Чтобы выдвижение, регистрация, и агитация сопровождались общественным наблюдением. Такие формы повышают доверие и легитимность выборов

Важен вопрос и общественного наблюдения за новыми форами голосования. Дистанционное электронное голосование будет развиваться. В перспективе и регионы готовы подключаться к новой, перспективной, удобной, экономичной форме голосования. Общественные наблюдатели способны создать ту правовую среду нетерпимости к фейкам, фальсификациям и нарушения в силу своей активной позиции, подключения к проверкам», — отметил Брод.