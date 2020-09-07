Партия Саакашвили намерена выдвинуть его на пост премьера Грузии

Оппозиционная грузинская партия «Единое национальное движение» (ЕНД) приняла решение выдвинуть экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на пост премьер-министра республики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на одного из лидеров ЕНД Григола Вашадзе.

«Политсовет ЕНД и все партии, входящие в оппозиционное объединение «Сила в Единстве», приняли единогласное решение выдвинуть на пост премьер-министра кандидатуру Михаила Саакашвили», — заявил грузинский политик.

По его словам, вечером 7 сентября Саакашвили объявил о своем решении вернуться в Грузию.

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