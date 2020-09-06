Опрос: Байден серьезно опережает Трампа по популярности среди избирателей

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден опережает на 10% действующего главу государства Дональда Трампа по популярности среди избирателей, следует из данных опроса, проведенного исследовательской службы YouGov по заказу телекомпании СBS.

Отмечается, что за Байдена выступили 52% опрошенных, за Трампа — 42%. Около 3% сообщили, что проголосовали бы за другого кандидата, 3% отказались поддерживать кого либо.

При этом среди сторонников Байдена 49% будут голосовать «в основном против» Трампа, а 32% — «в основном» из-за того, что им нравится бывший вице-президент США. Среди поддерживающих Трампа 73% голосуют «в основном» из-за того, что им нравится действующий президент, а 18% — из-за того, что им не нравится Байден.

Президентские выборы США состоятся 3 ноября 2020 года.

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