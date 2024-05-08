Зеленский считает, что Украина создает «реальную многополярность»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что саммитом по Украине в Швейцарии Киев «создает реальную многополярность», поскольку в мероприятии будет участвовать «мировое большинство». Соответствующая публикация появилась в одной из его социальных сетей.

«Пока в Москве лишь лицемерно используют термин многополярность, чтобы прикрыть свои попытки контролировать жизнь других наций, мы создаем реальный инструмент реальной многополярности», — заявил Зеленский.

По его словам, Украина пригласила на саммит в Швейцарию «мировое большинство», которое должно сказать свое слово и приблизить «справедливый мир».

МИД Швейцарии подтвердил даты проведения конференции по Украине. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран.

России в списке приглашенных участников нет «на данный момент», но в ведомстве отметили открытость идеи выслать приглашение. В МИД РФ считают проведение этой конференции «путем в никуда», а президент Путин назвал идею провести такой форум «каким-то паноптикумом». В Кремле подчеркнули, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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