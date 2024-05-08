Суд запретил оператору газопровода BBL вести спор с «Газпром экспортом» за рубежом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил оператору BBL продолжать спор с «Газпромом экспорт» за границей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, »Газпром экспорт» подал исковое заявление в отношении оператора газопровода BBL между Великобританией и Нидерландами. В случае нарушения запрета суд постановил взыскать с оператора Company V.O.F. в пользу «Газпром экспорта» €90,933 млн.

«Газпром экспорт» потребовал запретить нидерландской Company V.O.F. продолжать разбирательство в Нидерландском арбитражном суде.

До этого немецкая компания Uniper заявила, что решение российского суда о запрете ее «дочке» судиться с «Газпром экспортом» может позволить российской компании изъять активы Uniper в России и за ее пределами.

В марте 2024 года суд вынес временный судебный запрет в отношении Uniper в пользу «Газпром экспорта». Uniper назвала решение суда нарушением международного права и подала апелляцию.

Ранее Украина решила не продлевать контракт с «Газпромом».