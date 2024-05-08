В Троицке полицейские вытащили из реки девушку и мужчину, который ее спасал

В Челябинской области сотрудники полиции вытащили из ледяной воды тонувшую девушку и мужчину, который пытался ее спасти. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В экстренные службы обратилась жительница Троицка, женщина сообщила о том, что в реку около моста упала девушка. На место был направлен ближайший наряд полиции, стражи порядка увидели, что помимо девушки в воде отчаянно борется с течением мужчина, пытающийся ее спасти.

Полицейские бросились на помощь. Пострадавших удалось вынести на берег, в медицинской помощи они не нуждались. 53-летнего мужчину, который первым бросился в воду, чтобы спасти девушку, обещают представить к награде.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае мужчина спас ребенка, провалившегося под лед. Инцидент произошел на реке Мельничная, мальчик гулял по берегу и провалился под тонкий лед. Ребенка, барахтающегося в воде, заметил случайный прохожий, мужчина не раздумывая бросился в воду. Он сумел доплыть до ребенка и вытащить его на сушу, однако подняться по крутому берегу мальчик и его спаситель не смогли. На место были вызваны спасатели, мальчика передали подоспевшим медикам.

Ранее в Североуральске школьник спас трехлетнего мальчика, упавшего в реку.