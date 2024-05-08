В Грузии создадут базу данных лиц, уличенных в разжигании насилия

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» создаст специальную базу данных людей, разжигающих насилие на митингах в Тбилиси против законопроекта об иноагентах. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге, передает ТАСС.

«По решению политсовета «Грузинской мечты», с помощью партийной структуры мы начинаем создание базы данных, в которой будет информация о всех тех людях, которые участвуют в насилии, других противозаконных действиях, угрозах, шантаже или симпатизируют этому», — сказал Папуашвили.

По его словам, база данных будет размещена на специальной веб-странице, являясь публичной и прозрачной для граждан Грузии.

До этого источники в спецслужбе Грузии заявляли, что на митингах против законопроекта об иноагентах в Тбилиси готовятся беспорядки с участием украинских добровольцев.

7 мая член правящей партии Грузии Анри Оханашвили говорил, что законопроект об иноагентах будет рассмотрен в третьем чтении в парламенте Грузии в понедельник, 13 мая.

Ранее премьер Грузии ответил поддержавшему протесты главе Евросовета.