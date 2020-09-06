Вучич остро отреагировал на пост Захаровой о его встрече с Трампом

Президент Сербии Александар Вучич прокомментировал пост официального представителя МИД России Марии Захаровой о визите его делегации в США.

«Подсознание больше всего говорит о человеке, больше всего о себе сказала Мария Захарова, примитивизм и упрощенность больше всего говорят о ней и о тех, кто это опубликовал. Пусть они этим занимаются, я ей отвечать не буду», — заявил он в эфире телеканала RTV Pink.

По словам сербского лидера, он понимает реакцию Захаровой, так как визит и соглашения с США имели успех. При этом Вучич отметил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом он защищал отношения с Россией и отказался подписать соглашение о покупке более дорогого сжиженного газа.

Вучич добавил, что Сербию не ценят за то, что она единственная из Евросоюза не ввела санкции против России, а также за то, что Сербия остается военно-нейтральной страной и не собирается вступать в НАТО, а также является единственной страной, покупающей оружие у России и напрямую работающей над снабжением газом.

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