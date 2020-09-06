Шведский премьер ответил на призывы остановить «Северный поток-2»

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что Стокгольм уже принял все решения по поводу строительства «Северного потока — 2». Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В 2018 году Швеция выдала разрешение на строительство трубопровода. Оно должно остаться в силе, так как отмена сделки нарушит международное право, отметил Левен.

Он добавил, что для шведской стороны важно, чтобы международное право соблюдалось.

Так шведский премьер прокомментировал призывы ряда политиков прекратить строительство газопровода.

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