Маас ожидает от РФ шагов по расследованию инцидента с Навальным в «ближайшее время»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассчитывает, что Россия начнет расследование инцидента с Алексеем Навальным в «ближайшее время». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в противном случае последует соответствующая реакция немецких властей и их партнеров.

Он подчеркнул, что Берлин ожидает «следующего хода», который стоит за Москвой.

«Если в ближайшие дни российская сторона не внесет вклад в расследование, то нам с нашими партнерами придется обсудить ответ», — заключил Маас.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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