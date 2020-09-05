МВД Белоруссии: Ковалькова была отпущена из изолятора из-за проблем со здоровьем

МВД Белоруссии сообщает, что член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова была отпущена из изолятора по состоянию здоровья для лечения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Ковалькова выехала из Белоруссии в Варшаву. Позже она заявила, что в Польшу ее вывезли власти Белоруссии.

Светлана Тихановская 10 августа посещала белорусский ЦИК. Она подала жалобу на результаты выборов в связи с выявленными нарушениями законодательства при подсчете голосов и потребовала повторного подсчета. После этого с ней не могли установить связь несколько часов. Позже стало известно, что она прибыла в Литву.

До этого она и другой член президиума Координационного совета Сергей Дылевский были задержаны.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета по трансферу власти.

Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны.

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