Тихановская встретилась с членом КС Белоруссии в Вильнюсе

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась в Вильнюсе с членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павлом Латушко. Об этом сообщает ТАСС.

По ее мнению, Латушко, который ранее занимал должности посла Белоруссии в Польше и Франции, а также министра культуры, знаком с работой действующей власти республики.

«Господин Латушко показал своим примером, что никогда не поздно перейти на сторону народа», — заявила Тихановская.

Она добавила, что политик продолжает важную работу по усилению Координационного совета для организации переговорного процесса. При этом о каких переговорах идет речь бывший кандидат в президенты не уточнила.

Тихановская отметила, что они вместе с Латушко продолжают борьбу единой командой.

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