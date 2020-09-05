В ГД назвали заявление Байдена о «вмешательстве» РФ в выборы предлогом для агрессии

Депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина считает, что заявление кандидата в президенты США Джо Байдена о якобы вмешательстве России в выборы является предлогом для агрессивных действий, в том числе для кибератак на РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это предлог если не для развязывания Третьей мировой войны, то, как минимум, для беспрецедентно агрессивных действий в экономической и правовой сферах», — сказала парламентарий.

По ее словам, подобные обвинения являются официальным поводом для кибератак на Россию, также для незаконного преследования российских граждан по всему миру.

Она отметила, что эти действия полностью уничтожат фундамент международной безопасности и дестабилизируют мировую политику.

«По-видимому, американское глубинное государство, сравнивая Россию и Китай, сочло, что РФ является более слабым противником, которого легче вывести из игры. Однако это опасная иллюзия», — подчеркнула Панина.

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