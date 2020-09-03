Борисов подсчитал шансы России избежать второй волны коронавируса

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия сумеет избежать второй волны коронавируса и введение новых ограничений не потребуется, сообщает ТАСС.

«Есть основания полагать, специалисты по крайней мере так говорят, что мы избежим второй волны эпидемии и таких серьезных карантинных ограничений, которые парализовали, по сути дела, нашу промышленность на рубеже марта, апреля, мая», — считает вице-премьер.

По словам Борисова, Россия «достаточно комфортно» встретила пик распространения инфекции, а темпы восстановления экономики позволяют говорить, что «мы выберемся из этой ситуации».

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 26 млн, умерли больше 850 тыс. человек.

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