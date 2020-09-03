Лукашенко назначил нового главу КГБ и госсекретаря Совбеза Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение по новым назначениям на государственные должности. Об этом пишет «БелТа».

Председателем КГБ Белоруссии был назначен Иван Тертель, который до настоящего времени руководил Комитетом госконтроля.

На должность государственного секретаря Совбеза Белоруссии Лукашенко определил Валерия Вакульчика, который ранее занимал должность председателя Комитета государственной безопасности.

Кроме того, были сделаны кадровые перестановки в руководстве нескольких районах Гомельской области.

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