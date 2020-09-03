Лукашенко назначил нового главу КГБ и госсекретаря Совбеза Белоруссии
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение по новым назначениям на государственные должности. Об этом пишет «БелТа».
Председателем КГБ Белоруссии был назначен Иван Тертель, который до настоящего времени руководил Комитетом госконтроля.
На должность государственного секретаря Совбеза Белоруссии Лукашенко определил Валерия Вакульчика, который ранее занимал должность председателя Комитета государственной безопасности.
Кроме того, были сделаны кадровые перестановки в руководстве нескольких районах Гомельской области.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лукашенко намерен произвести кадровые перестановки в руководстве Белоруссии