Оппозиция Белоруссии пыталась связаться с российским послом

Созданный белорусской оппозицией Координационный совет (КС) несколько раз предпринимал попытки связаться с послом России в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым. Об этом член президиума совета Мария Колесникова рассказала радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Колесниковой, российское посольство сообщило КС о получении обращений и пообещало скорый ответ, однако на данный момент белорусская оппозиция ответа не получила.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

14 августа экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в Белоруссии Координационного совета оппозиции.

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