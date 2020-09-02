В ООН оценили решение США ввести санкции против двух сотрудников МУС

Генсек ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал решение американских властей ввести санкции в отношении двух сотрудников Международного уголовного суда. Об этом сообщает ТАСС.

Он выразил обеспокоенность в связи с данным решением Белого дома.

Кроме того, генсек выразил надежду, что введенные ограничительные меры «не будут идти вразрез» с обязательствами США в качестве страны пребывания ООН.

В 2018 году советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Штаты могут ввести санкции в отношении Международного уголовного суда из-за расследования преступлений американских военных в Афганистане.

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