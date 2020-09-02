Захарова назвала заявления ФРГ по Навальному информационной кампанией против РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления правительства ФРГ насчет ситуации с блогером Алексеем Навальным являются очередной информационной кампанией, которая направлена против Мсквы. Об этом она сказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

По ее словам, западные партнеры предпочитают очередные публичные заявления вместо проведения «тщательного расследования, кропотливой совместной работы», целью которой должно быть получение истинного результата. При этом они не предъявляют российской стороне «хоть какую-либо фактуру», указала дипломат.

«Все это превращается в очередную информационную кампанию [против РФ]», — сказала Захарова.

Ранее кабмин Германии сообщил, что в организме Навального обнаружили вещество из группы «Новичок». При этом врачи немецкой клиники Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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