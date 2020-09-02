Мишустин посетит Минск 3 сентября
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Премьер-министр России Михаил Мишустин отправится в Минск 3 сентября. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с белорусским коллегой Владимиром Макеем, передает ТАСС.
«Буквально завтра предстоит визит в Минск председателя правительства России Михаила Мишустина», — уточнил российский министр.
Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прибыл с рабочим визитом в Москву.
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