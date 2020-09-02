Мишустин посетит Минск 3 сентября

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Премьер-министр России Михаил Мишустин отправится в Минск 3 сентября. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с белорусским коллегой Владимиром Макеем, передает ТАСС.

«Буквально завтра предстоит визит в Минск председателя правительства России Михаила Мишустина», — уточнил российский министр.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прибыл с рабочим визитом в Москву.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

МИД Белоруссии подтвердил визит Макея в Москву

Сенаторы прокомментировали заявление Тихановской о Крыме

На акциях протеста в Минске 1 сентября задержали почти 80 человек