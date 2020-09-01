РФ не будет поставлять вакцину за рубеж, пока не будет привито население

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург заявил, что российскую вакцину от коронавируса станут отправлять за рубеж в течение года — пока не будет привито население России, сообщает ТАСС.

«Никаких поставок живой вакцины — в пузырьках — из России в течение года, пока мы не провакцинируем собственное население, не планируется», — сказал Гинцбург.

При этом он отметил, что Москва может поделиться с другими странами технологией производства вакцины. Такие переговоры уже ведутся с пятью государствами.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названа компания, которая будет производить вакцины от COVID-19

— РФ рассчитывает наладить производство препаратов от COVID-19 в Латинской Америке

— Центр Гамалеи: переболевшим COVID-19 в легкой форме необходимо сделать прививку