РФ не будет поставлять вакцину за рубеж, пока не будет привито население
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург заявил, что российскую вакцину от коронавируса станут отправлять за рубеж в течение года — пока не будет привито население России, сообщает ТАСС.
«Никаких поставок живой вакцины — в пузырьках — из России в течение года, пока мы не провакцинируем собственное население, не планируется», — сказал Гинцбург.
При этом он отметил, что Москва может поделиться с другими странами технологией производства вакцины. Такие переговоры уже ведутся с пятью государствами.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».
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