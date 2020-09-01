Цепкало назвал условия переговоров между Лукашенко и оппозицией

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что принятие новой Конституции Белоруссии может стать отправной точки для начала переговоров между действующим президентом Александром Лукашенко и оппозицией. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы не знаем в отношении чего и как он будет делать эту конституционную реформу», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что переговоры возможны лишь в том случае, «если это будет сделано в рамках неких международных обязательств».

Ранее Лукашенко заявил, что если повторные выборы и состоятся, то после принятия новой конституции. «Нам надо принять новую конституцию, что вы и хотели, и даже «альтернативщики» не были против», — сказал он на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

По словам президента Белоруссии, замена главного закона страны произойдет путем референдума, так как и ранее этот процесс происходил подобным образом. «И по новой конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти», — пообещал он.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. К забастовкам присоединились и рабочие Минского автозавода.

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