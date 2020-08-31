КС оппозиции не получил ответ на запрос о встрече с российскими дипломатами

Белорусская оппозиция просила встречи с российскими дипломатами, однако до сих пор не получила ответа от Москвы. Об этом рассказал в разговоре с ТАСС член президиума Координационного совета Белоруссии Павел Латушко.

«Нет, ответа не было», — заявил политик.

Он добавил, что совет в случае продолжения молчания не будет предпринимать новых попыток установить контактов с посольством.

14 августа экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в Белоруссии Координационного совета оппозиции.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко отправил в отставку выступившего за пересчет голосов посла

— Стала известна численность КС белорусской оппозиции

— Общественное движение для диалога с властью может появится в Белоруссии