Более 50% жителей Украины поддерживают выполнение Минских соглашений

Более половины украинцев поддерживают выполнение Киевом своих обязательств в рамках Минских соглашений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса Института анализа и прогнозирования.

Так, респондентам был задан вопрос — «В интересах Украины выполнять минские соглашения касательно урегулирования конфликта в Донбассе или отказаться от них?».

Поддержали обязательства по урегулированию конфликта 51,5% респондентов, более 23% — предпочли отказ от них. Затруднились на поставленный вопрос более четверти опрошенных.

Кроме того, по результатам опроса, около 45% украинцев поддерживают предоставление Донецку и Луганску широкой автономии в составе страны, почти 37,5% выступают против такой инициативы.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек.

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