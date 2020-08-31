Лукашенко готов создать не завязанную на нем судебную систему

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил изменить систему работы судов в стране таким образом, чтобы она не была завязана на личности главы государства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он сказал, что сейчас в республике президент «оберегает и охраняет суды». Кроме того, Лукашенко назвал нынешнюю систему устройства общественной жизни Белоруссии «несколько авторитарной».

«Надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко», — произнес президент республики.

Глава государства отметил, что изменения будут учтены при подготовке обновленной конституции.

Как стало известно ранее, сейчас над новой конституцией Белоруссии работают специалисты, в том числе судьи Конституционного суда.

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