Латвия запретила Лукашенко въезд в страну

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко запретили въезд в Латвию на фоне ситуации после выборов в республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на латвийский МИД.

Кроме того, в Латвию ограничили въезд еще 29 белорусским официальным лицам.

Отмечается, что данный запрет введен «на неопределенный срок».

Аналогичное решение приняли власти Литвы и Эстонии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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