Песков оценил идею помочь Белоруссии в составлении новой конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность помощи РФ в составлении новой конституции Белоруссии.
«Мы не сомневаемся, что необходимая компетенция есть у руководства и экспертов Белоруссии. Второе, насколько мне известно не было каких-либо обращений белорусской стороны. Россия не хочет и не может навязывать какие-либо услуги», — передает корреспондент «Газеты.Ru» слова представителя Кремля.
При этом он добавил, что российская сторона, в случае обращения Белоруссии, готова помочь.
Отвечая на вопрос журналистов, могла бы Россия что-то посоветовать по поправкам, Песков заявил, что суть поправок определяется белорусской стороной и РФ не имеет права вмешиваться.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Делаем Конституцию»: Лукашенко отказался говорить с оппозицией
— Колесникова назвала слова Лукашенко о новой конституции манипуляцией
— Лукашенко не планирует возвращаться к конституции 1994 года