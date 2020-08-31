Песков оценил идею помочь Белоруссии в составлении новой конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность помощи РФ в составлении новой конституции Белоруссии.

«Мы не сомневаемся, что необходимая компетенция есть у руководства и экспертов Белоруссии. Второе, насколько мне известно не было каких-либо обращений белорусской стороны. Россия не хочет и не может навязывать какие-либо услуги», — передает корреспондент «Газеты.Ru» слова представителя Кремля.

При этом он добавил, что российская сторона, в случае обращения Белоруссии, готова помочь.

Отвечая на вопрос журналистов, могла бы Россия что-то посоветовать по поправкам, Песков заявил, что суть поправок определяется белорусской стороной и РФ не имеет права вмешиваться.

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