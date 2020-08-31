Трамп указал, за счет чего можно остановить насилие в городах США

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter рассказал, каким образом можно остановить насилие в городах страны.

По его словам, остановить насилие в американских городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, возможно только с применением силы.

Ранее Трамп призвал мэра Портленда Теда Уилера из-за беспорядков ввести в город Национальную гвардию.

В Портленде и в некоторых других американских городах проходят акции протестов с тех пор, как в конце мая в Миннеаполисе от рук полицейского погиб афроамериканец Джордж Флойд. Протесты часто переходят в беспорядки.

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