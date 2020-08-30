Южная Осетия намерена открыть границу с РФ 15 сентября
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика планирует открыть границу с Российской Федерацией 15 сентября, сообщает ТАСС.
«Считаю, что дорогу нужно открыть с 15 сентября без ограничений. За это время наши дети пойдут в школу, начнется учебный процесс в полном объеме», — процитировали президента в его пресс-службе.
В своем заявлении Бибилов также поручил республиканскому минздраву нарастить запас медикаментов на складах на случай новых вспышек коронавируса после открытия границы.
Запрет на пересечение российско-осетинской границы начал действовать в мае 2020 года из-за пандемии коронавируса.
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