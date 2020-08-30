Выборы преемника Абэ пройдут 17 сентября

Экстренное заседание японского парламента, на котором депутаты изберут нового премьер-министра страны вместо ушедшего в отставку Синдзо Абэ, состоится 17 сентября. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник.

«Внеочередное заседание парламента планируется на 17 сентября. В настоящее время Либерально-демократическая партия ведет последние приготовления к голосованию по кандидатуре на пост лидера 14 сентября», — пишет агентство.

В качестве основных кандидатов на пост Абэ называют экс-главу МИД Японии Фумио Кисиду, генсекретаря правительства Ёсихидэ Сугу и занимавшего в разное время посты министра обороны и главы минсельхоза Сигэру Исибу.

Действующий премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о своей отставке 28 августа. Он сообщил, что покидает свой пост из-за ухудшения здоровья. В прошлом врачи диагностировали политику язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки.

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