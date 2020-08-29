Колесникова: оппозиция Белоруссии намерена создать политическую партию

Член президиума Координационного совета (КС) Белоруссии Мария Колесникова заявила, что оппозиция Белоруссии намерена создать политическую партию. Об этом сообщает ТАСС.

«В наших планах есть создание движения», — сказала Колесникова, отвечая на вопрос о возможности формирования политической партии.

По ее словам, члены КС в будущем еще вернутся к этому вопросу.

Она добавила, что в Белоруссии в течение 20 лет не было зарегистрировано ни одной новой партии.

«Это говорит о том, что механизмы по созданию партии и ее регистрации, скорее всего, не работают или очень плохо работают, как и все остальные законы у нас», — говорится в сообщении.

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