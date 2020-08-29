В Крыму выступили против переговоров с Киевом о поставках воды

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что в нынешних условиях с Украиной не следует вести переговоры о возобновлении поставок днепровской воды на полуостров, передает РИА «Новости».

По мнению Константинова, у Крыма с Украиной не должно быть никаких взаимоотношений, пока Киев не признает Крым как сообщество, у которого было право на возвращение на родину и которое сделало свой исторический выбор.

Он также отметил, что украинские власти по-прежнему агрессивно настроены к жителям полуострова, в связи с чем с ними не стоит обсуждать вопрос воды.

«Они нам серную кислоту нальют туда, чтобы мы пили», — заявил Константинов.

Ранее глава украинской делегации на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук назвал условие, при котором Киев возобновит подачу воды в Крым.

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