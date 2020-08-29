Трамп признался, что хотел бы видеть женщину на посту президента США
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Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы женщина заняла пост главы государства. Об этом сообщает издание The Hill.
Он намекнул, что президентом страны не должна быть 55-летняя Камала Харрис, которая является кандидатом в вице-президенты от Демократической партии. При этом Трамп не стал называть ее имя.
«Я хочу видеть первую женщину-президента, но не хочу, чтобы эта женщина вступала в должность так, как не положено, поскольку она некомпетентна», — заявил Трамп.
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