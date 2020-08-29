Трамп признался, что хотел бы видеть женщину на посту президента США

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы женщина заняла пост главы государства. Об этом сообщает издание The Hill.

Он намекнул, что президентом страны не должна быть 55-летняя Камала Харрис, которая является кандидатом в вице-президенты от Демократической партии. При этом Трамп не стал называть ее имя.

«Я хочу видеть первую женщину-президента, но не хочу, чтобы эта женщина вступала в должность так, как не положено, поскольку она некомпетентна», — заявил Трамп.

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