Штаб Байдена купил домен с предвыборным лозунгом Трампа

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена выкупил домен с предвыборным лозунгом американского лидера Дональда Трампа KeepAmericaGreat.com, сообщает Politico.

Известно, что Трамп выиграл президентские выборы 2016 года под лозунгом «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again). При этом для кампании 2020 года использовался лозунг «Сохраним Америку великой» (Keep America Great).

Отмечается, что сейчас при переходе на сайт можно посмотреть перечень «несдержанных обещаний» действующего главы Белого дома в международной политике, экономике, образовании, иммиграции и прочих сферах. Кроме того, посетителям предлагают подписаться на рассылку, чтобы быть «в курсе неудач» Трампа.

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября.

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