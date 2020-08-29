В Минске проходит автопробег сторонников Лукашенко

В субботу, 29 августа, в Минске проходит автопробег в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко под названием «Золотое кольцо Минщины», передает «БелТА».

Отмечается, что автопробег стартовал от мемориального комплекса «Курган славы», находящегося рядом с белорусской столицей.

Как передает РИА «Новости», в автопробеге, который проходит под лозунгом «За единую Беларусь», принимает участие порядка 120 автомобилей. В числе участников оказалась пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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