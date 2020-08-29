В Раде обвинили Зеленского в попытке навязать «комплекс малоросса»
Президент Украины Владимир Зеленский пытается навязать гражданам страны «комплекс малоросса». Такое мнение в эфире телеканала «NTA» выразил депутат Рады от партии «Европейская Солидарность» Олег Синютка.
Так он прокомментировал концерт по случаю Дня независимости Украины в Киеве, на котором исполнялись песни на русском языке.
По словам парламентария, украинский лидер хотел показать, что в стране существует «два государства – первого сорта и второго сорта».
«Одни болеют за одни вещи, другие убеждены совсем в других ценностях. То, что прозвучало на Софиевской площади, – это желание власти навязать обществу комплекс малоросса», — сказал Синютка.
Он отметил, что украинцы длительное время и «так рьяно убивали» этот комплекс, но окончательно сделать это они так и не сумели.
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