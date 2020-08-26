Кремль не хочет ухудшения отношений с Западом из-за инцидента с Навальным

Кремль не хочет ухудшения отношений с западными странами из-за произошедшего с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Кроме того, для ухудшение отношений «нет никакой причины», уверен Песков.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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