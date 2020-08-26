Песков ответил на призывы наказать виновных в случившемся с Навальным

Кремль заинтересован в установлении причин произошедшего с Алексеем Навальным, однако категорически не согласен с поспешными формулировками, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы повторяем, мы также заинтересованы в восстановлении причин, что произошло с больным», – подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, российские врачи провели множество анализов, однако установить вызвавшее интоксикацию вещество не удалось.

«Различные поспешные формулировки, мы терпеливо к этому относимся, но категорически с этим не согласны. Нужно найти отравляющее вещество. Как мы можем говорить об отравлении, если нет вещества», – отметил Песков.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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