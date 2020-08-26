Встреча политсоветников «нормандской четверки» состоится до 10 сентября

Встреча стран «нормандской четверки» на уровне политических советников глав государств состоится до 10 сентября текущего года, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Об этом сообщает РИА «Новости».

На данный момент даты встречи согласовываются, предполагается, что она состоится в первых числах сентября, рассказал Ермак.

Ранее стало известно о переносе запланированной на 28 августа встречи политсоветников лидеров стран «нормандской четверки».

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