МИД Литвы включил в санкционный список Лукашенко и еще 117 человек

МИД Литвы включил в санкционный список президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 117 должностных лиц республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление советника литовского министра иностранных дел Расу Якилайтене.

Отмечается, что уточненный список уже направлен в МВД балтийского государства.

Ранее в санкционном списке Литвы значились 32 человека, имеющие, по мнению Вильнюса, отношение к фальсификации итогов выборов президента в Белоруссии и неоправданному применению силы к участникам акций протестов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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