Зеленский сравнил протесты в Белоруссии с украинскими событиями 2013 года

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил акции протеста в Белоруссии с событиями на Украине в 2013 году. Об этом сообщает Euronews.

Он отметил, что не хотел бы, чтобы происходящее в Белоруссии шло по украинскому сценарию.

«Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством», — сказал Зеленский.

Президент Украины также призвал белорусские власти начать диалог с обществом для разрешения ситуации «тем или иным способом».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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