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Истребители НАТО стали чаще подниматься на перехват российских самолетов

Reuters: истребители НАТО стали чаще подниматься на перехват самолетов из России

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Johanna Geron/Reuters

Количество вылетов истребителей НАТО на перехват российских военных самолетов в районе Балтийского моря в первом квартале 2024 года увеличилось на 20-25%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в альянсе.

По его данным, в настоящее время альянс чаще всего фиксирует полеты транспортных или разведывательных самолетов России. Он отметил, что по сравнению с прошлым годом пилоты альянса редко видят российские бомбардировщики и истребители. Источник агентства не стал назвать точное количество полетов российской авиации, зафиксированных рядом с территорией стран НАТО.

По информации агентства, в 2023 году истребители НАТО поднимались в воздух для перехвата самолетов РФ более 300 раз. Большинство из них зарегистрировано над Балтийским морем.

15 мая бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен предложил, что государства--члены НАТО Польша и Румыния могли бы задействовать свои системы противовоздушной обороны (ПВО) в целях оказания помощи Украине.

До этого глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что страны альянса должны оказывать поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) даже в ущерб своим обязательствам, поскольку поддержка Киева стоит для блока на первом месте.

Ранее на Украине пожаловались, что «бьются головой о стену» ради средств ПВО.

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