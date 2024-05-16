В НАТО отметили способность российских войск быстро корректировать свои действия

Вооруженные силы (ВС) России доказали способность оперативно исправлять допущенные ошибки и корректировать свои действия. Эту способность Российской армии отметил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, чьи слова передает ТАСС.

«Армия России подтвердила, что она <...> готова и способна быстро исправлять свои ошибки», — утверждает главком альянса в ходе заседания военного комитета НАТО на уровне глав генштабов.

По оценке Каволи, ВС РФ также продемонстрировали высокий уровень выносливости и стойкости.

Начальник военного комитета НАТО Роб Бауэр подчеркнул, что России удается активизировать свои промышленные возможности намного эффективнее и быстрее, нежели Соединенным Штатам и европейским странам.

Незадолго до этого Каволи заявлял, что страны — члены Североатлантического альянса все еще считают, что украинские войска смогут удержать фронт в зоне конфликта.

Ранее глава военного комитета НАТО Бауэр счел серьезной ситуацию на поле боя на Украине.