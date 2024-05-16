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США пригрозили Китаю принять дополнительные меры за помощь ОПК России

Госдеп заявил о готовности принять допмеры против КНР за помощь российскому ОПК

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Depositphotos

Власти Соединенных Штатов выразили готовность принять дополнительные меры в отношении китайских компаний, которые, по мнению США, поддерживают оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России. С таким заявлением выступила заместитель руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Ведант Пател.

«Мы считаем, что КНР играет важную роль в восстановлении оборонно-промышленной базы России», — утверждает он.

В Госдепе пообещали пристально следить за этим и предпринимать соответствующие новые меры контроля в случае необходимости.

«Мы готовы предпринять дополнительные действия в отношении Китая», — резюмировал представитель Госдепартамента.

В Белом доме и Госдепе неоднократно утверждали, что Китай тем или иным способом может оказывать поддержку российской военной промышленности. В Китае отвергают подобные заявления, подчеркивая, что Пекин не оказывает помощи ни одной стороне текущего конфликта.

В апреле Пател сообщал, что руководство страны готово усилить меры против Китая за предполагаемую помощь российскому ОПК.

Ранее Китай потребовал от США уважать его права и интересы.

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