Станкович поприветствовал болельщиков «Спартака»

Новый главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович в приветственном видеоролике, опубликованном в официальном Telegram-канале красно-белых, заявил, что довольно хорошо знает об истории московской команды.

«Я отлично знаю вас. Вы — болельщики самого титулованного клуба России. Вы самые преданные фанаты в стране. И вы очень соскучились по большим победам. Вы — энергия «Спартака», и вы всегда были ею. Я знаю, что такое «Спартак». Это великий клуб с великой историей. Большое давление, к которому я давно привык», — заявил Станкович.

Сербский специалист приступит к выполнению своих обязанностей по окончании нынешнего сезона, в котором исполняющим обязанности главного тренера является босниец Владимир Слишкович.

Станкович завершил игровую карьеру в 2013 году, после чего работал на разных должностях в «Удинезе», «Интере», «Црвене Звезде», «Сампдории» и «Ференцвароше».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на пятом месте, набрав 46 баллов.

Ранее Александр Мостовой одобрил приход Станковича в «Спартак».