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В Госдепе назвали «невероятно отчаянным» положение дел для ВСУ

Госдеп: США считают невероятно отчаянным положение ВСУ

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Заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател заявил, что Вашингтон считает «невероятно отчаянным» положение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Как заявил Пател, «очевидно, что ситуация невероятно отчаянная». В то же время он выразил уверенность, что военная помощь от Соединенных Штатов сможет привести к изменению ситуации на линии боевого соприкосновения.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина рискует потерять город Харьков, если уже в ближайшее время она не получит две дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Он добавил, что в настоящее время в Харьковской области наблюдается крайне серьезная ситуация. По его словам, Киев не может позволить себе утратить контроль над Харьковом.

До этого глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о серьезной ситуации на поле боя. Как он сказал, одной из причин ухудшения положения украинских войск стала задержка поставок оружия из стран Запада. При этом представитель Североатлантического альянса выразил уверенность, что Украине еще не поздно одержать победу в конфликте.

Ранее экс-разведчик Риттер неожиданно высказался о целях России на Украине.

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