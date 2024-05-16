Стал известен расширенный состав сборной России на матч с Белоруссией

Пресс-служба национальной сборной России по футболу опубликовала расширенный состав футболистов на товарищеский матч против сборной Белоруссии.

В список вошли 33 игрока: четыре вратаря, 11 защитников, 15 полузащитников и три нападающих.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

21 марта команда Валерия Карпина разгромила сборную Сербии со счетом 4:0. В июне сборная России сыграет товарищеский матч против Белоруссии в Минске.

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