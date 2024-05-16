Названо число разрушенных ВСУ объектов в округе Белгородской области

Более 1 тыс. объектов оказались разрушены в Грайворонском округе Белгородской области после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Общий объем разрушений после мартовских атак противника составляет 1 041 объект», — написал глава региона.

Он обратил внимание, что, когда жители, временно уехавшие сейчас из округа, вернутся в свои дома и будет проведен тщательный осмотр домовладений, эта цифра вырастет.

Днем в четверг, 16 мая, ракетную опасность объявили на территории всей Белгородской области. До этого ракетную опасность уже объявляли на всей территории Белгородской области. Так же сирены включались в Шебекинском районе. Средства ПВО РФ сбили две воздушные цели на подлете к Белгороду: украинский снаряд РСЗО «Ольха» и беспилотник.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.