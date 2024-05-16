Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск осудил политику США на фоне визита Путина в Китай

Маск заявил, что политика США ведет к сплочению Ирана, Китая и КНДР вокруг РФ

close
100%
Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский мультимиллиардер Илон Маск выразил мнение, что политика США ведет к сплочению Ирана, Китая и КНДР вокруг России. Об этом он написал в соцсети Х.

Бизнесмен написал в комментарии к сообщению, посвященному визиту президента России Владимира Путина в Китай, что Америка принуждает их к альянсу.

В сообщении, которое прокомментировал Маск, утверждается, что «Китай собирается оказать еще большую помощь России», поэтому «людям на Западе должно быть ясно, что они столкнулись с альянсом Китай — Россия — Иран — КНДР».

Переговоры между Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине завершились. Встреча продлилась почти 2,5 часа. Глава КНР на встрече с Путиным заявил, что за 75 лет отношения Китая и России стали еще крепче. По его словам, Китай будет продолжать углублять политическое взаимодоверие с Россией.

В ходе продолжающегося визита Путин вспомнил фразу из старой песни 1940-х «Русский с китайцем – братья навек», чтобы описать современный этап развития отношений между Пекином и Москвой.

До этого российский лидер признался, что чувствует себя в Китае как дома.

Ранее Путин и Си Цзиньпин на закрытой встрече обсудили Украину.

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами