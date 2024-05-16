Маск осудил политику США на фоне визита Путина в Китай

Американский мультимиллиардер Илон Маск выразил мнение, что политика США ведет к сплочению Ирана, Китая и КНДР вокруг России. Об этом он написал в соцсети Х.

Бизнесмен написал в комментарии к сообщению, посвященному визиту президента России Владимира Путина в Китай, что Америка принуждает их к альянсу.

В сообщении, которое прокомментировал Маск, утверждается, что «Китай собирается оказать еще большую помощь России», поэтому «людям на Западе должно быть ясно, что они столкнулись с альянсом Китай — Россия — Иран — КНДР».

Переговоры между Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине завершились. Встреча продлилась почти 2,5 часа. Глава КНР на встрече с Путиным заявил, что за 75 лет отношения Китая и России стали еще крепче. По его словам, Китай будет продолжать углублять политическое взаимодоверие с Россией.

В ходе продолжающегося визита Путин вспомнил фразу из старой песни 1940-х «Русский с китайцем – братья навек», чтобы описать современный этап развития отношений между Пекином и Москвой.

До этого российский лидер признался, что чувствует себя в Китае как дома.

Ранее Путин и Си Цзиньпин на закрытой встрече обсудили Украину.